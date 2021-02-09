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Сергей Собянин назначил глав управ районов Марьино и Печатники
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Сергей Собянин назначил глав управ районов Марьино и Печатники

Анастасия Чанцева

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил новых руководителей управ районов Марьино и Печатники. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте главы города.

Управу района Марьино возглавит Владимир Корешков, а Павел Горбатов назначен главой управы района Печатники. Уточняется, что с ними заключены контракты на срок полномочий мэра.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин назначил глав управ районов Южное Тушино и Хорошево—Мневники.

Читайте также: Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Теплый Стан

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