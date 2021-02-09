Сергей Собянин назначил глав управ районов Марьино и Печатники
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил новых руководителей управ районов Марьино и Печатники. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте главы города.
Управу района Марьино возглавит Владимир Корешков, а Павел Горбатов назначен главой управы района Печатники. Уточняется, что с ними заключены контракты на срок полномочий мэра.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин назначил глав управ районов Южное Тушино и Хорошево—Мневники.
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