Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Теплый Стан
Главу управы района Теплый стан Павла Журавлева освободили от должности. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Причиной увольнения стало истечение срока действия служебного контракта. Журавлев был освобожден от должности в пятницу, 22 января.
Документ об отстранении был опубликован на официальном сайте мэра Москвы. Имя нового главы районной управы не сообщалось.
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