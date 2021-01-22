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Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Теплый Стан
Фото: facebook/Павел Журавлев

Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Теплый Стан

Анастасия Волоснова

Город

Главу управы района Теплый стан Павла Журавлева освободили от должности. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Причиной увольнения стало истечение срока действия служебного контракта. Журавлев был освобожден от должности в пятницу, 22 января.

Документ об отстранении был опубликован на официальном сайте мэра Москвы. Имя нового главы районной управы не сообщалось.

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