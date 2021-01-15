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Бывшая глава Россотрудничества Митрофанова назначена послом России в Болгарии
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Бывшая глава Россотрудничества Митрофанова назначена послом России в Болгарии

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин назначил бывшую главу Россотрудничества Элеонору Митрофанову послом РФ в Болгарии. Указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 15 января.

— Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Болгария, — уточняется в документе.

Кроме того, президент освободил от обязанностей посла Анатолия Макарова.

Элеонора Митрофанова рассказала РИА Новости, что приступит к работе уже в феврале. Она отметила, что с удовольствием принимает назначение на пост посла.

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