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Россия начала процедуры по выходу из Договора по открытому небу
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия начала процедуры по выходу из Договора по открытому небу

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ в пятницу, 15 января.

Это решение было принято из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования договора, уточнили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что 22 ноября США вышли из Договора по открытому небу «под надуманным предлогом». Баланс интересов государств-участников был нарушен.

— Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США, — говорится в сообщении.

По завершении процедур по выходу из договора уведомление об этом будет направлено депозитариям, добавили в министерстве.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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Договор по открытому небуМИД РоссииРоссия
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