Россия начала процедуры по выходу из Договора по открытому небу

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия начала внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ в пятницу, 15 января.

Это решение было принято из-за отсутствия прогресса в устранении препятствий для продолжения функционирования договора, уточнили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что 22 ноября США вышли из Договора по открытому небу «под надуманным предлогом». Баланс интересов государств-участников был нарушен.

— Российская сторона выдвинула конкретные, соответствующие фундаментальным положениям договора, предложения по поддержанию его жизнеспособности в новых условиях. С сожалением констатируем, что они не получили поддержки со стороны союзников США, — говорится в сообщении.

По завершении процедур по выходу из договора уведомление об этом будет направлено депозитариям, добавили в министерстве.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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