Лавров: Москва хочет юридических гарантий выполнения Договора по открытому небу

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Москва не требует переподписания Договора по открытому небу (ДОН), но хочет юридических гарантий его выполнения. Об этом во вторник, 29 декабря, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

По его словам, в документе нет прямых ссылок на закрытый характер информации, получаемой аппаратурой наблюдения в ходе полетов, а также на ограничение доступа к подобным сведениям. Страны — участники соглашения в связи с ростом террористической угрозы обратили внимание на этот пробел и в 2002 году приняли соответствующее решение консультативной комиссии по открытому небу.

Лавров отметил, что Россия попросила от государств — участников данного договора — четких юридических гарантий добросовестного выполнения их обязательств.

— Разумеется, речь не идет о каком-то переподписании ДОН. Вполне достаточно уточнить юридически обязывающее решение 2002 года, — подчеркнул глава МИД РФ.

СПРАВКА «ВМ»

Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.

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