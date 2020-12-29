Лавров: Москва хочет юридических гарантий выполнения Договора по открытому небу
Москва не требует переподписания Договора по открытому небу (ДОН), но хочет юридических гарантий его выполнения. Об этом во вторник, 29 декабря, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
По его словам, в документе нет прямых ссылок на закрытый характер информации, получаемой аппаратурой наблюдения в ходе полетов, а также на ограничение доступа к подобным сведениям. Страны — участники соглашения в связи с ростом террористической угрозы обратили внимание на этот пробел и в 2002 году приняли соответствующее решение консультативной комиссии по открытому небу.
Лавров отметил, что Россия попросила от государств — участников данного договора — четких юридических гарантий добросовестного выполнения их обязательств.
— Разумеется, речь не идет о каком-то переподписании ДОН. Вполне достаточно уточнить юридически обязывающее решение 2002 года, — подчеркнул глава МИД РФ.
СПРАВКА «ВМ»
Договор по открытому небу (ДОН) был заключен в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он обрел силу с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто аккумулировать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения и обвинил Россию в его нарушении. В Москве шаг Вашингтона назвали прискорбным.
Читайте также: Лавров заявил, что скорого выправления отношений России и США не произойдет