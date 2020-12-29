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Лавров заявил, что скорого выправления отношений России и США не произойдет
Фото: mid.ru / МИД РФ

Лавров заявил, что скорого выправления отношений России и США не произойдет

Юлия Ямпольская

Внешняя политика

Рассчитывать на перемены в отношениях между РФ и США при новой американской администрации не стоит. Такое мнение выразил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров.

Так он ответил на вопрос о перспективах, которые ожидаются после двустороннего сотрудничества после избрания Джо Байдена президентом США.

— К сожалению, рассчитывать на скорое выправление или даже стабилизацию деградирующих отношений с США не приходится, — цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава МИД России также подчеркнул, что диалог между странами оказался заложником у внутриамериканских политических распрей. По его словам, это не сможет способствовать сотрудничеству.

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