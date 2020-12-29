Лавров рассказал, какой будет внешняя политика России в 2021 году

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В следующем году Москва продолжит прагматичную и ответственную внешнюю политику. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник, 29 декабря.

— В 2021 году продолжим проводить прагматичную и ответственную внешнюю политику, способствовать формированию более справедливого и демократичного многополярного мироустройства, — уточнил глава МИД.

По словам министра, Россия останется открытой к взаимовыгодному сотрудничеству. При этом будут учитываться российские национальные интересы, рассказал Сергей Лавров РИА Новости.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Евросоюз не готов к нормальным отношениям с Россией.

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