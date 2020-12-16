Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сергей Лавров: Евросоюз не готов к нормальным отношениям с Россией
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Лавров: Евросоюз не готов к нормальным отношениям с Россией

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Европейский союз не готов к нормальным отношениям с Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он сказал в среду, 16 декабря, на пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой в Загребе Горданом Грлич-Радманом.

— Все факты говорят о том, что Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям с Российской Федерацией, — приводит РИА Новости слова главы МИД РФ.

Он уточнил, что это не мешает Москве развивать с Загребом добрые, равноправные и взаимовыгодные отношения.

Ранее Лавров назвал способы снижения негативных эффектов от санкций.

Читайте также: Евросоюз обвинил РФ и КНР в дезинформации вокруг пандемии коронавируса

Сергей ЛавровЕвросоюзХорватия
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Чем Россия мешает Байдену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Трудное бремя миротворчества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Сажать за клевету в интернете не надо. И вот почему

Никита Миронов 
Никита Миронов 

Отпустите меня на работу!

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Что нам пообещал Нострадамус

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По чьей вине сгорели старики

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

50 оттенков серого и желтого

Все мнения
О проекте