Сергей Лавров: Евросоюз не готов к нормальным отношениям с Россией

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Европейский союз не готов к нормальным отношениям с Россией, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом он сказал в среду, 16 декабря, на пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой в Загребе Горданом Грлич-Радманом.

— Все факты говорят о том, что Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям с Российской Федерацией, — приводит РИА Новости слова главы МИД РФ.

Он уточнил, что это не мешает Москве развивать с Загребом добрые, равноправные и взаимовыгодные отношения.

Ранее Лавров назвал способы снижения негативных эффектов от санкций.

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