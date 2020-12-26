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Лавров прокомментировал запрет на посещение спортивных состязаний для властей РФ
Фото: mid.ru / МИД РФ

Лавров прокомментировал запрет на посещение спортивных состязаний для властей РФ

Кирилл Николаев

Спорт

Запрет российским официальным лицам посещать международные спортивные соревнования является неприемлемым. Об этом сообщил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью телеканалу «Матч ТВ».

— Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания, — заявил Лавров, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Ранее CAS обнародовал решение по спору между WADA и РУСАДА. В вердикте указано, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России до декабря 2022 года. При этом атлеты из России могут выступать в нейтральном статусе. Согласно другим положениям документа, на соревнования могут не допустить представителей российской власти, в том числе президента и членов правительства. Представители власти смогут посетить Олимпийские и Паралимпийские игры только при получении личного приглашения от президента страны — хозяйки мероприятия.

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