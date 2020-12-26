Лавров прокомментировал запрет на посещение спортивных состязаний для властей РФ

Фото: mid.ru / МИД РФ

Запрет российским официальным лицам посещать международные спортивные соревнования является неприемлемым. Об этом сообщил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в интервью телеканалу «Матч ТВ».

— Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания, — заявил Лавров, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Ранее CAS обнародовал решение по спору между WADA и РУСАДА. В вердикте указано, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России до декабря 2022 года. При этом атлеты из России могут выступать в нейтральном статусе. Согласно другим положениям документа, на соревнования могут не допустить представителей российской власти, в том числе президента и членов правительства. Представители власти смогут посетить Олимпийские и Паралимпийские игры только при получении личного приглашения от президента страны — хозяйки мероприятия.

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