В Кремле заявили, что Россия продолжит борьбу с допингом в спорте

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия продолжит работать с международными спортивными организациями, чтобы защищать интересы своих спортсменов и бороться с допингом. Недавнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) этому не помешает, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы продолжим всеми доступными средствами защищать наши интересы. И мы продолжим борьбу с допингом, собственно, о котором как о самом большом зле неоднократно говорил президент РФ в своих выступлениях, — приводит РИА Новости его слова.

Он подчеркнул, что контакты, как и прежде, будут максимально тесными.

CAS 17 декабря обнародовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). В вердикте указано, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под флагом России до декабря 2022 года. При этом атлеты из РФ могут выступать в нейтральном статусе.

Согласно другим положениям документа, на соревнования не допустят представителей российской власти, в том числе президента и членов правительства.

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