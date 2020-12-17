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Российским чиновникам запретили посещать Олимпийские игры
Фото: официальный сайт Международного олимпийского комитета

Российским чиновникам запретили посещать Олимпийские игры

Кирилл Николаев

Общество

Представители российской власти не смогут посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет. Соответствующее решение в четверг, 17 декабря, принял Спортивный арбитражный суд (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Согласно решению CAS, данные ограничительные меры не распространяются на членов Международного олимпийского комитета (МОК) и на чиновников-спортсменов, прибывших на состязания в качестве участника. Также посетить Олимпийские и Паралимпийские игры смогут представители власти, которые получили личное приглашение от президента страны — хозяйки мероприятия, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, что 9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

CAS вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать под флагом Российской Федерации на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1 270 000 долларов в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с 2019 года до даты принятия данного решения при расследовании подлинности данных московской лаборатории.

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