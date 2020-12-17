«Очень страшно»: Тарасова отреагировала на решение CAS по спору WADA и РУСАДА

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Люди, которые виноваты в санкциях по отношению к российским спортсменам, переведены на другие должности и прекрасно себя чувствуют в отличие от самих атлетов. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова, комментируя решение Спортивного арбитражного суда (СAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По ее словам, виноватых в подобном решении людей просто взяли и переставили на другую должность.

— Они прекрасно живут, и здоровье у них в порядке. А спортсмены и тренеры, у которых вся жизнь в этом, никому не нужны. Мне очень страшно. Как это мы опять не поедем на Олимпийские игры своей командой России? — цитирует Тарасову «Р-Спорт».

Она отметила, что спортсменам остается заниматься любимым делом и достигать результатов.

— Олимпийские игры без русских — это соревнования для детей и юношества, — подчеркнула Тарасова.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать под флагом Российской Федерации на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1 270 000 долларов в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с 2019 года до даты принятия данного решения при расследовании подлинности данных московской лаборатории.

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