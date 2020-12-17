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ЧМ-2023 по хоккею может пройти без ограничений в Санкт-Петербурге
Фото: pixabay.com/ru

ЧМ-2023 по хоккею может пройти без ограничений в Санкт-Петербурге

Кирилл Николаев

Спорт

Чемпионат мира по хоккею пройдет без каких-либо ограничений в Санкт-Петербурге в 2023 году. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Отмечается, что на двух предстоящих чемпионатах мира (2021 и 2022 годов), а также на Олимпийских играх — 2022 в Пекине форма хоккеистов может быть в цветах флага. Надпись «Россия» будет сохранена на игровой форме. Хоккеисты выступят в нейтральном статусе. Это решение не касается молодежных и юниорских турниров.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать под флагом Российской Федерации на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1 270 000 долларов в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с 2019 года до даты принятия данного решения при расследовании подлинности данных московской лаборатории.

Напомним, что 9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

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