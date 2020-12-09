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Президент ОКР Поздняков анонсировал изменение состава учредителей РУСАДА
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Президент ОКР Поздняков анонсировал изменение состава учредителей РУСАДА

Кирилл Николаев

Спорт

Состав учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА) изменится. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в ближайшее время пройдет общее собрание членов РУСАДА, на котором будут произведены изменения в числе учредителей агентства. Также будет новый наблюдательный совет.

— Таким образом, тот вакуум в руководстве, который возник, будет носить непродолжительный характер, — заявил Поздняков.

Напомним, что в конце августа общее собрание РУСАДА уволило Юрия Гануса с поста генерального директора. Вслед за увольнением Гануса заявление об отставке по собственному желанию подала его заместитель Маргарита Пахноцкая. Работая в РУСАДА с 2017 года, она являлась начальником отдела реализации образовательных программ агентства, а июле 2020-го стала координатором проведения аудита компании независимыми экспертами WADA.

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