Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу WADA и РУСАДА до конца года
Фото: https://pixabay.com/ru

Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу WADA и РУСАДА до конца года

Кирилл Николаев

Спорт

Спортивный арбитражный суд (СAS) вынесет решение по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до конца 2020 года. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в заявлении CAS.

Слушания прошли с 2 по 5 ноября в Лозанне. Они состоялись в закрытом режиме. Позднее CAS сообщит, когда и как будет объявлено решение.

Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов назвал беспрецедентными завершившиеся в Лозанне слушания. По его мнению, данный процесс не имеет аналогов в истории. Решение по нему тоже станет историческим.

Напомним, что 9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

Читайте также: Спортивный юрист оценил шансы Устюгова вернуть медали двух Олимпиад

СпортРУСАДАWADA
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте