Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу WADA и РУСАДА до конца года

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Спортивный арбитражный суд (СAS) вынесет решение по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) до конца 2020 года. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в заявлении CAS.

Слушания прошли с 2 по 5 ноября в Лозанне. Они состоялись в закрытом режиме. Позднее CAS сообщит, когда и как будет объявлено решение.

Исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов назвал беспрецедентными завершившиеся в Лозанне слушания. По его мнению, данный процесс не имеет аналогов в истории. Решение по нему тоже станет историческим.

Напомним, что 9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

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