Спортивный юрист оценил шансы Устюгова вернуть медали двух Олимпиад

Фото: youtube.com / «ВЕСТИ. КРАСНОЯРСК»

Биатлонист Евгений Устюгов вновь оказался в центре скандала с допингом. По решению Антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) спортсмена фактически лишили медалей, которые он взял на Олимпиадах в Сочи и Ванкувере. «Вечерняя Москва» узнала у спортивного юриста Олега Смирнова, сможет ли Устюгов вернуть награды.

По словам эксперта, биатлонисту придется обжаловать постановление панели в CAS, что он и его защита могут сделать в течение 21 дня. В разговоре с «ВМ» адвокат спортсмена Алексей Панич уже подтвердил, что апелляция будет подана.

Однако важен не факт подачи заявки, а ее суть, полагает Смирнов.

— Никаких проблем с допингом не возникло бы, если бы особенности организма Устюгова фиксировались врачами и заносились в соответствующие протоколы, — поясняет он, имея в виду генетические мутации, передавшиеся атлету от родителей. — Если его повышенный гемоглобин — аномалия, то почему наши врачи не заявят о таких проблемах? Такие вещи нужно указывать в журналах комиссий.

По мнению собеседника «ВМ», подача апелляции редко приводит к нужному для заявителя результату. При этом маловероятно, что те, кто предъявлял Устюгову обвинения, серьезно ошибаются в своих заявлениях. В связи с этим шансы биатлониста выиграть в сложившейся ситуации невелики, заключил юрист.

СПРАВКА «ВМ»

Текущее разбирательство по делу о якобы нарушении Устюговым антидопинговых правил — это пересмотр дела двухлетней давности. В 2018 году Устюгова признали невиновным после расследования о возможном использовании биатлонистом запрещенных веществ. Тогда спортсмен сумел доказать, что необычайно высокий уровень гемоглобина в его крови — это следствие генетических мутаций, которые передались ему от родителей. Однако в этом году Международный союз биатлонистов (IBU) вновь выдвинул обвинения против атлета и решил пересмотреть закрытое дело.

На сегодняшний день CAS ADD аннулировала результаты Устюгова с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Биатлониста лишили золотой медали в масс-старте и бронзы в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золота в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

Отметим, что Евгений Устюгов ушел из спорта в 2014 году.

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