Биатлонист Устюгов обжалует лишение олимпийских медалей

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Российский биатлонист Евгений Устюгов и его защита обжалуют решение Антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS ADD), которая признала спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом адвокат атлета Алексей Панич сообщил «Вечерней Москве» во вторник, 27 октября.

— Решение будет обжаловано, да, — подтвердил собеседник издания.

Ранее юрист рассказал, что CAS ADD аннулировала результаты Устюгова с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/14. Биатлониста лишили золотой медали в масс-старте и бронзы в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также золота в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

При этом отмечалось, что постановление панели неокончательное и может быть обжаловано в течение трех недель (21 дня). Апелляцию нужно подавать в CAS.

Напомним, что текущее разбирательство по делу о якобы нарушении Устюговым антидопинговых правил — это пересмотр дела двухлетней давности. В 2018 году Устюгова признали невиновным после расследования о возможном использовании биатлонистом запрещенных веществ. Тогда спортсмен сумел доказать, что необычайно высокий уровень гемоглобина в его крови — это следствие генетических мутаций, которые передались ему от родителей. Однако в этом году Международный союз биатлонистов (IBU) вновь выдвинул обвинения против атлета и решил пересмотреть закрытое дело.

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