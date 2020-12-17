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Россияне не смогут выступать под флагом страны на международных стартах до конца 2022 года
Фото: pixabay.com

Россияне не смогут выступать под флагом страны на международных стартах до конца 2022 года

Кирилл Николаев

Спорт

Российские спортсмены не смогут выступать под флагом Российской Федерации на международных соревнованиях до конца 2022 года. Соответствующее решение в четверг, 17 декабря, принял Спортивный арбитражный суд (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

CAS встал на сторону WADA. Российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1 270 000 долларов в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с 2019 года до даты принятия данного решения, при расследовании подлинности данных московской лаборатории, сообщает «Р-Спорт».

Напомним, что 9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

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