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Врач оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса в России
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Врач оценил вероятность наступления третьей волны коронавируса в России

Виктория Родимкина

Здоровье

Весной в России заболеваемость коронавирусом может вырасти, но это нельзя назвать третьей волной. Об этом заявил инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков в четверг, 25 февраля.

По его словам, очередной подъем заболеваемости ожидается в середине весны, до России к тому времени дойдет британский штамм коронавируса. Инфекционист отметил, что у россиян пока нет полноценной иммунной прослойки, так как многие еще не сделали прививку от COVID-19.

— Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно. Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается, — цитирует врача РБК.

Он уточнил, что волнами можно называть процесс, когда пандемия возникает, полностью прекращается, а затем снова возвращается. В России уже было несколько спадов и подъемов заболеваемости.

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