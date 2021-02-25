Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Иммунолог назвал невозможной новую волну коронавируса в Москве
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Иммунолог назвал невозможной новую волну коронавируса в Москве

Татьяна Плотникова

Общество

Новая волна коронавирусной инфекции в Москве невозможна. Такое мнение в четверг, 25 февраля, высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Как пояснил эксперт, в столице «уже некому болеть», поскольку население Москвы контактировало с возбудителем заболевания «либо в клинически выраженной форме, либо в латентной» или прошло вакцинацию.

Что касается других субъектов РФ, прогноз по ним можно делать только исходя из статистических данных по антителам у населения, отметил Жемчугов.

В других странах мира, помимо России, сохраняются риски новых всплесков заболеваемости COVID-19, полагает эксперт. В качестве примера он привел Китай, поскольку там «осталось много миллионов не переболевших», сообщает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19. Этому способствуют введенные профилактические меры, соблюдение социальной дистанции, а также старт масштабной вакцинации.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Около 50 тысяч человек прошли лечение от коронавируса в больнице имени Филатова

вакцинациязаболеваемостьмнение врача
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Зачем и с чем Лукашенко к Путину приезжал

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Госкапитализм 2.0: в чем сила и слабость российской экономики

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Не до биатлона: когда телешоу побеждает спорт

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Приключения в столице все еще возможны

Александр Кудрявцев
Александр Кудрявцев

Идеальное место для жизни в Москве: оцените ваш район по пяти критериям

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Загадки редких археологических находок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отцы и дети: как наладить отношения в семье

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте