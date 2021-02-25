Иммунолог назвал невозможной новую волну коронавируса в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Новая волна коронавирусной инфекции в Москве невозможна. Такое мнение в четверг, 25 февраля, высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Как пояснил эксперт, в столице «уже некому болеть», поскольку население Москвы контактировало с возбудителем заболевания «либо в клинически выраженной форме, либо в латентной» или прошло вакцинацию.

Что касается других субъектов РФ, прогноз по ним можно делать только исходя из статистических данных по антителам у населения, отметил Жемчугов.

В других странах мира, помимо России, сохраняются риски новых всплесков заболеваемости COVID-19, полагает эксперт. В качестве примера он привел Китай, поскольку там «осталось много миллионов не переболевших», сообщает РИА Новости.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19. Этому способствуют введенные профилактические меры, соблюдение социальной дистанции, а также старт масштабной вакцинации.

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