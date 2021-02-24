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Около 50 тысяч человек прошли лечение от коронавируса в больнице имени Филатова
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 50 тысяч человек прошли лечение от коронавируса в больнице имени Филатова

Татьяна Плотникова

Общество
Россия, Москва, Вешняковская улица, 23 Карта всех событий

Около 50 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией прошли лечение в московской городской клинической больнице имени О.М. Филатова. Об этом в среду, 24 февраля, рассказал главный врач лечебного учреждения Валерий Вечорко.

Как уточнил Вечорко в своем Facebook, почти год больница работала в качестве одного из самых крупных инфекционных стационаров. Специалисты клиники составили портрет пациентов, проходивших лечение.

Результаты данного исследования опубликованы в научно-практическом журнале «Вестник Роспотребнадзора».

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о стабилизации ситуации со снижением новых случаев заболевания COVID-19. Этому способствуют введенные профилактические меры, соблюдение социальной дистанции, а также старт масштабной вакцинации.

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