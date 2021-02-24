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«Вирус должен эволюционировать»: доктор Мясников рассказал о будущем COVID-19
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Вирус должен эволюционировать»: доктор Мясников рассказал о будущем COVID-19

Ксения Монахова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о будущем COVID-19. По его словам, мутация вирусов является нормальным состоянием, что ожидает и коронавирус.

— Мутации происходят постоянно, но, чтобы им закрепиться, надо пройти тот самый «естественный отбор». Вирус по определению должен эволюционировать так, чтобы быстрее распространяться и становиться менее агрессивным, — рассказал Мясников в своем Telegram-канале.

Он отметил, что существующие вакцины могут покрыть возникающие мутации. Антитела в свою очередь нейтрализуют белковый «шип» вируса целиком, а не отдельные его составляющие, которые подвергаются мутациям.

Мясников считает, что коронавирус ожидает эволюция, которую уже прошли испанка и гонконгский грипп. Он добавил, что вакцинация от COVID-19 станет привычной и регулярной.

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мутацияАлександр Мясниковкоронавирус
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