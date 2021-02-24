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Московские врачи вылечили от коронавируса почти 890 тысяч человек
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московские врачи вылечили от коронавируса почти 890 тысяч человек

Ксения Монахова

Город

Еще 1719 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале оперштаба по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19 в столице.

Отмечается, что за минувшие 24 часа в Москве выявили 1417 случаев коронавируса. Среди них госпитализированы 551 человек, скончались 43 пациента.

— Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, — напомнили в оперштабе.

Московские врачи вылечили от коронавируса почти 890 тысяч человек Фото: Оперштаб

Всего за период пандемии в столице выявлено 972 172 случая коронавируса. Выздоровело 889 356 пациента, скончались 14 874 человека.

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