За сутки в Москве выявили 1417 новых случаев коронавируса

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

За минувшие 24 часа в столице выявили 1417 новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале оперштаба по мониторингу и контролю ситуации с COVID-19 в Москве.

Отмечается, что за весь период пандемии в столице выявлено 972 172 случая коронавируса.

Всего в стране за последние сутки выявлено 11 749 новых случаев коронавируса в 85 субъектах. Из них 10,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода.

За весь период пандемии в России выявили 4 200 902 случая коронавируса. Из этого числа 84 430 заболевших скончались, выздоровели 3 751 562 человека.

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