Почти 110 миллионов тестов на коронавирус провели в России
Свыше 109,8 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса провели в России с начала пандемии. Об этом сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф в среду, 24 февраля.
В стране за минувшие сутки провели еще 202 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Отмечается также, что 585 091 пациент остается под наблюдением медиков из-за подозрения на наличие инфекции.
Ранее ВОЗ назвала сроки завершения пандемии COVID-19.
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