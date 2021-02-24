Почти 110 миллионов тестов на коронавирус провели в России

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Свыше 109,8 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса провели в России с начала пандемии. Об этом сообщается в Telegram-канале стопкоронавирус.рф в среду, 24 февраля.

В стране за минувшие сутки провели еще 202 тысячи тестов на коронавирусную инфекцию. Отмечается также, что 585 091 пациент остается под наблюдением медиков из-за подозрения на наличие инфекции.

Ранее ВОЗ назвала сроки завершения пандемии COVID-19.

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