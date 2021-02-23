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ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса
Фото: twitter.com/mfame_guru

ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса

Кирилл Николаев

В мире

Пандемия коронавирусной инфекции завершится в начале 2022 года. Подобное мнение выразил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, худший сценарий пандемии уже позади.

— Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться, — приводит слова Клюге телеканал DR.

Он отметил, что вирус не исчезнет из человеческой популяции, однако к обозначенному сроку отпадет потребность в ограничениях. Клюге подчеркнул, что пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.

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