Коронавирус выявили у 11 749 человек в России за сутки

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В России за минувшие сутки выявлено более 11 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в среду, 24 февраля.

Так, в стране за последние 24 часа зафиксировали 11 749 новых случаев коронавируса. Из них 10,6 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались от инфекции 383 человека, выздоровели 12 218 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего пациентов с COVID-19 выявили в Москве — 1417, Санкт-Петербурге — 909 и Московской области — 695.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В РФ за все время выявили 4 200 902 случая коронавируса. Скончались 84 430 человек, вылечились от инфекции 3 751 562 пациента.

Ранее сообщалось, что в России провели более 109,8 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса.

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