За сутки в столице выявили 1277 новых случаев COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Еще 1277 новых случаев коронавируса выявили в Москве за последние сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба во вторник, 2 марта.

Столица остается лидером по количеству новых пациентов с коронавирусной инфекцией. На втором и третьем местах расположились Санкт-Петербург и Московская область, где выявили 937 и 617 новых пациентов с COVID-19 соответственно.

Всего за последние сутки в России выявлено 10 565 новых случаев коронавируса. За последние 24 часа 441 пациент скончался, полностью выздоровели 14 966человек.

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