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Инфекционист спрогнозировал спад пандемии коронавируса в апреле
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Инфекционист спрогнозировал спад пандемии коронавируса в апреле

Елена Фролова

Здоровье

Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 году, заставила весь мир узнать, что из себя представляют острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и какие меры нужно соблюдать для их профилактики. Такое мнение врач-инфекционист Сергей Вознесенский высказал в разговоре с телеканалом «360».

При этом эксперт спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 уже в апреле.

— В прошлом году все население поняло, что из себя представляет ОРВИ. Все знают, что такое воздушно-капельный путь передачи и неспецифическая профилактика. Это ношение средств индивидуальной респираторной защиты и дистанцирование. Отчасти благодаря этому мы видели в этом году определенное снижение заболеваемости и другими вирусными инфекциями, не считая коронавирус, — объяснил эксперт.

По его мнению, люди также поняли, что вакцинация не является прихотью медицинских работников. Именно благодаря этой масштабной программе уже через какое-то время граждане смогут перестать носить маски. Вместе с тем врач дал ответ на вопрос, когда ожидать снижение заболеваемости новой инфекцией.

— Случаи заражения ОРВИ обычно снижаются начиная с апреля. С определенной долей вероятности можно говорить, что и в 2021 году мы увидим эту картину. Кроме того, набирает популярность масштабная вакцинация, — добавил Сергей Вознесенский.

Все это, по его словам, говорит о том, что в целом в ситуации с пандемией наметился определенный оптимистический вектор.

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ОРВИпандемиякоронавирус
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