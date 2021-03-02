Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Результаты теста на COVID-19 и данные о вакцинации будут доступны в виде QR кода в приложении
Фото: freepik.com

Результаты теста на COVID-19 и данные о вакцинации будут доступны в виде QR кода в приложении

Юлия Ямпольская

Общество

Жители России смогут получать результаты своих ПЦР-тестов на коронавирус, а также анализов на наличие антител после вакцинации от COVID-19 через мобильное приложение «Госуслуги» в виде QR-кода. Об этом говорится в постановлении, которое разработало Минцифры.

Проект постановления разместили на портале проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения. Уточняется, что оно завершится 8 марта.

Так, осуществляющие исследования на коронавирус методом ПЦР, на наличие антител к возбудителю COVID-19, на наличие антител после вакцинации специальным определением, при наличии согласия физического лица передают данные о результатах таких исследований в Роспотребнадзор, после чего сведения поступают в личные кабинеты физлиц на портале госуслуг.

Соответствующие результаты и другая информация будут доступны не только в личном кабинете пользователя на портале госуслуг, но и в мобильном приложении.

Читайте также: Госуслуги и ПДД: что еще изменится в жизни россиян с марта

госуслугиQR-кодытесты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Певцов против Малахова: пора вводить цензуру

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Если наших бьют: как защитить россиян за рубежом

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Первая женщина — словно первые джинсы... Или наоборот

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Народ против: не смейте сокращать мою зарплату

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кому нужны украинские яйца

Все мнения
О проекте