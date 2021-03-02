Результаты теста на COVID-19 и данные о вакцинации будут доступны в виде QR кода в приложении

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Жители России смогут получать результаты своих ПЦР-тестов на коронавирус, а также анализов на наличие антител после вакцинации от COVID-19 через мобильное приложение «Госуслуги» в виде QR-кода. Об этом говорится в постановлении, которое разработало Минцифры.

Проект постановления разместили на портале проектов нормативно-правовых актов для общественного обсуждения. Уточняется, что оно завершится 8 марта.

Так, осуществляющие исследования на коронавирус методом ПЦР, на наличие антител к возбудителю COVID-19, на наличие антител после вакцинации специальным определением, при наличии согласия физического лица передают данные о результатах таких исследований в Роспотребнадзор, после чего сведения поступают в личные кабинеты физлиц на портале госуслуг.

Соответствующие результаты и другая информация будут доступны не только в личном кабинете пользователя на портале госуслуг, но и в мобильном приложении.

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