Госуслуги и ПДД: что еще изменится в жизни россиян с марта

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Нововведения, вступающие в силу в марте 2021 года, изменят жизнь большинства жителей России. К примеру, будет запрещено высаживать детей из транспорта, заработают новые правила оказания услуг, а персональные данные будут взяты под усиленную защиту. Подробно об этом сообщило издание «Экономика сегодня».

Новый дорожный знак

Новый информационный знак под номером 6.22 и названием «Фотовидеофиксация» начнут размещать на дорогах с 1 марта. Он заменит аналогичную табличку, которую применяли вместе с иными дорожными знаками. Эксперты считают, что появление в Правилах дорожного движения отдельного информационного знака даст возможность систематизировать порядок информирования водителей о камерах фиксации нарушений, установленных на проезжей части.

Табличку будут размещать за 150–300 метров до камер, находящихся вне населенных пунктов, либо на въезде в них вместе со знаками «Начало населенного пункта». В течение полугода с момента появления новый знак будут использовать одновременно с табличкой «Фотовидеофиксация», которая будет исключена из Правил дорожного движения предстоящей осенью.

Уголовная ответственность физлиц-иноагентов

Для физических лиц, которые являются иностранными агентами, введена новая уголовная ответственность с 1 марта. Теперь их могут подвергнуть наказанию, если они не включат себя в список физлиц-иноагентов. Уголовная ответственность может наступить после административного наказания за аналогичное нарушение.

Изменения на портале госуслуг

Пользователи портала госуслуг заметят его преображение в марте текущего года. В первую очередь он станет более технологичным. Как обещают авторы обновленной версии, сайт также будет лучше подготовлен к высоким нагрузкам.

Сначала на новый портал будут переведены 20 самых популярных услуг. Затем их количество постепенно будут увеличивать. Кроме того, на «Госуслугах» запустят работу голосового помощника, а также изменится стиль оформления личного кабинета. Разработчики добавят новые тематические приложения: «Дом», «Здоровье» и «Авто». Работы будут завершены к концу декабря.

Месяц до перехода с ЕНВД на УСН

Индивидуальным предпринимателям и компаниям, которые применяют в своей работе ЕНВД (Единый налог на вмененный доход — прим. «ВМ»), но хотят перейти на упрощенку, нужно подать соответствующее уведомление до 31 марта. Те, кто успеют это сделать вовремя, будут применять упрощенную налоговую систему налогообложения с 1 января 2022 года.

При этом стоит знать об ограничении: не более 112,5 миллиона за девять месяцев. Данное условие нужно соблюдать при совмещении ЕНВД с общим режимом.

Онлайн-регистрация безработных

Дистанционный порядок учета безработных, который был введен в связи с пандемией коронавирусной инфекции, продолжит свою работу до 31 марта. Для того чтобы пройти онлайн-регистрацию в центре занятости, нужно воспользоваться порталом госуслуг или сайтом «Работа в России».

Упрощенная схема оформления инвалидности

Упрощенный порядок оформления инвалидности будет действовать до 1 октября. Ранее ожидалось, что с 1 марта он будет отменен. Таким образом, для всех лиц, которые имеют инвалидность, автоматически продлевается данная схема. Это важно для своевременного назначения полагающихся соцвыплат и предоставления льгот.

Данная схема также допускает первое присвоение инвалидности.

Персональные данные под особой защитой

С 1 марта начали работать изменения правил обработки персональных данных, что обеспечит их дополнительную защиту. Так, на данные, которые разрешено распространять, будет требоваться оформление отдельного согласия по специально установленной Роскомнадзором форме. Если отдельное согласие на распространение личных данных отсутствует, то их разглашать запрещено. При этом молчание и бездействие пользователя расценивается как согласие.

Штраф за нарушение закона «О персональных данных» увеличен в два раза. Например, за обработку без обязательного согласия юрлицам могут назначить штраф в размере до 150 тысяч рублей.

Нельзя высаживать детей из транспорта за неоплату проезда

Кондуктора теперь не имеют права высаживать детей до 16 лет из общественного транспорта при отсутствии у них проездных или денег на оплату проезда. В любом случае ребенок должен доехать до нужной ему остановки. Согласно закону, также нельзя штрафовать детей за неоплаченный проезд.

При этом нововведение не работает, если ребенок едет с совершеннолетним сопровождающим лицом. В этом случае обоим придется выйти из транспорта на ближайшей остановке.

Продление права на субсидии на оплату услуг ЖКХ

Вариант продления права на получение субсидий на оплату расходов за коммунальные услуги без подачи заявления перестанет работать с 1 апреля. Уточняется, что если право на получение компенсации за коммуналку истекает в марте, то оно автоматически будет продлено на следующие полгода в том же размере. Однако для этого претенденту нужно будет подтвердить свои доходы. Если будет признано, что ему назначили лишнее, то придется вернуть разницу.

Штраф за отсутствие регистрации

За проживание в квартире без соответствующей регистрации могут вменить штраф. К административной ответственности за такое нарушение будут привлекаться как владельцы недвижимости, так и люди, проживающие в конкретном помещении без регистрации. Сумма штрафа будет варьироваться от двух до семи тысяч рублей в зависимости от региона, где был установлен факт нарушения, а также от статуса самого нарушителя.

Исключением из правил станут случаи, когда без регистрации проживают родственники владельцев квартир. Однако если раньше это распространялось на супругов, бабушек, дедушек, внуков, родителей и детей, то теперь в список внесли братьев, сестер, усыновителей, опекунов и подопечных собственника.

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