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Госуслуги для операций с городской землей и недвижимостью перешли в онлайн
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Госуслуги для операций с городской землей и недвижимостью перешли в онлайн

Василиса Чернявская 

Город

Москва переводит в электронный формат услуги, необходимые для операций в сфере имущества, земли и жилья. Сейчас из 35 госуслуг 24 москвичи могут получить в электронном виде и частично или полностью в бумажном формате. Однако процесс полного перехода в цифровой формат уже запущен: две госуслуги оказываются исключительно онлайн на портале mos.ru с прошлого года, а еще 19 — с 1 марта.

Любые операции с землей и недвижимостью, неважно, находится она в собственности или принадлежит городу, — это масса документов и согласований. Их оформлением и выдачей в Москве занимается департамент городского имущества. За соответствующими услугами обращаются органы государственной власти, общественные организации, предприниматели и обычные граждане.

Для улучшения качества предоставления госуслуг и удобства заявителей департамент городского имущества совместно с департаментом информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления» переводят все сервисы в электронный формат. Цифровой формат гарантирует оперативность и удобство: теперь не нужно тратить время и силы на поход в госучреждение для того, чтобы получить госуслуги в имущественно-земельной сфере. Достаточно открыть портал mos.ru.

— С прошлого года начался перевод государственных услуг, касающихся нежилой недвижимости, в исключительно электронный вид. Тогда речь шла о двух услугах для арендаторов и владельцев земельных участков. Перевод еще 19 госуслуг завершился к 1 марта. Это шесть госуслуг для строительства, реконструкции, благоустройства и оформления градостроительной документации, восемь — для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков, пять — по предоставлению городской земли, — сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

С 1 марта 2021 года все услуги по земле и нежилой недвижимости оказываются в исключительно электронном виде. Цифровизация позволяет жителям столицы, представителям бизнеса и органов власти решать практически любые вопросы онлайн, не выходя из дома или офиса. Это значительно экономит время и силы, поскольку больше нет необходимости посещать службы «Одного окна» и нести туда пакеты бумажных документов. Одновременно переход госуслуг и сервисов в онлайн обеспечит прозрачность процедуры, поскольку следить за ходом предоставления услуг можно также на портале mos.ru.

Первая пара

В 2020 году в исключительно электронный формат перешли две государственные услуги, ориентированные на физических и юридических лиц, которым необходимо получить разрешение на использование земли для прокладки инженерных коммуникаций, а также на владельцев объектов недвижимости, которым необходимо присвоить или аннулировать адрес. Госуслуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности города Москвы, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» и «Присвоение, изменение или аннулирование адреса объекта адресации» с 24 декабря 2020 года оказываются только на сайте mos.ru.

— Разрешение на использование земли необходимо при строительстве инженерных коммуникаций, а услуга адресации — для присвоения или аннулирования адреса. Согласно законодательству, адрес должен быть у каждого здания и сооружения, квартиры и офиса, машино-места, земельного участка, даже у объекта незавершенного строительства. Это довольно популярные услуги департамента городского имущества. В 2020 году ими воспользовались 2,1 тысячи и 9,4 тысячи раз соответственно, — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Сервисы для арендаторов

Госуслуги, которые с 1 марта перешли в исключительно электронный вид, позволяют совершать операции с нежилыми зданиями, помещениями и земельными участками и условно разделены на три группы: восемь госуслуг — для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков, шесть — для строительства, реконструкции, благоустройства и оформления градостроительной документации, и пять — по предоставлению городской земли.

Наиболее востребованными среди них являются услуги для арендаторов городской недвижимости и правообладателей земельных участков: в 2020 году ими воспользовались почти 20 тысяч раз. В частности, на портале mos.ru можно обратиться за разрешением на оформление сделок, в том числе субаренды, запросить копии правоустанавливающих документов, получить в собственность земельный участок, заключить дополнительные соглашения. Эти услуги рассчитаны на физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

Самой популярной из этой группы является услуга «Выдача копий правоудостоверяющих, правоустанавливающих документов»: в 2020 году департамент городского имущества получил 13,5 тысячи соответствующих заявлений. На втором месте находится «Выдача дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, находящегося в городе Москве» — 3,2 тысячи обращений. На третьем — «Выдача дополнительного соглашения о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности города Москвы, за исключением земельных участков и объектов жилищного фонда». С таким запросом обратились более тысячи раз.

Участки для стройки

Во второй блок госуслуг, которые с 1 марта 2021 года перешли в исключительно электронный вид, входят услуги, которые департамент городского имущества предоставляет девелоперам, строительным организациям, а также организациям и физическим лицам, занимающимся благоустройством территории и возведением некапитальных объектов. Теперь они смогут изменить вид разрешенного использования земельного участка, снять запрет на строительство, согласовать межевой план, внести изменения в договор аренды, когда планируется строительство или реконструкция объекта, только онлайн.

Ежегодно департамент городского имущества получает тысячи обращений от строительных компаний, арендаторов, планирующих возведение или реконструкцию объектов, и организаций, которые занимаются благоустройством. В 2020 году этими услугами воспользовались 5,6 тысячи раз. Самыми популярными стали «Согласование межевого плана границ земельного участка» — 3,2 тысячи заявлений, «Изменение разрешенного использования земельного участка» — 1,3 тысячи обращений и «Внесение изменений в договор аренды, если такие изменения предусматривают проектирование и строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на земельном участке» — 452 запроса.

Предоставление земли

Третья группа оцифрованных имущественно-земельных сервисов — это государственные услуги по предоставлению городской земли различным организациям и физическим лицам. Эти услуги рассчитаны на общественные и религиозные организации, органы государственной власти, а также на физических и юридических лиц. В частности, на представителей строительных организаций, работающих по государственному заказу. Правительство Москвы предоставляет землю для реализации крупных городских проектов: для строительства метрополитена, дорог, транспортно-пересадочных узлов, объектов социальной инфраструктуры, домов по программе реновации. С 1 марта 2021 года застройщики этих проектов могут получить необходимые участки на время работ в режиме онлайн.

В 2020 году за госуслугами по предоставлению земли в департамент городского имущества обращались более восьми тысяч раз. Самой популярной является «Предоставление земельного участка в аренду правообладателям зданий, сооружений, расположенных на земельном участке», в 2020 году поступило 3,7 тысячи соответствующих запросов. Следующая по популярности — «Предварительное согласование предоставления земельного участка», ею воспользовались 2,5 тысячи раз. На третьем месте — «Предоставление земельного участка в безвозмездное пользование», 1,1 тысячи обращений.

Помощь онлайн

Для получения госуслуг в электронном виде заявителю необходимо зарегистрироваться на портале mos.ru. Для этого юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо получить электронную подпись. Гражданам для получения услуг требуется регистрация на mos.ru, при этом для ряда услуг заявителям-физическим лицам также необходимо иметь электронную подпись — это услуги, в которых предполагается двустороннее подписание документов. В случае отсутствия у заявителя электронной подписи она будет выдаваться бесплатно. На mos.ru опубликованы подробные инструкции о порядках создания личного кабинета и получения электронной подписи.

Если у гражданина возникли вопросы о регистрации на портале, подаче заявления или по пакету документов, то он может получить консультации специалистов департамента городского имущества. Физических лиц очно проконсультируют в двух подразделениях службы «Одного окна»:

1. На территории «Москвы-Сити»: 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

2. В административно-деловом центре «Коммунарка» в поселении Сосенском: п. Коммунарка, ул. Сосенский Стан, д. 4, каб. 233.

Также можно воспользоваться видеоконсультациями ДГИ по этим вопросам, запись осуществляется на портале mos.ru. Для этого в каталоге услуг необходимо выбрать услугу «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ», указать соответствующее ведомство «Департамент городского имущества», выбрать онлайн-консультацию по интересующему вопросу, а также желаемую дату и время. После этого заявитель получает подтверждение записи в личном кабинете. В указанный день на электронную почту придет ссылка на видеосервис. Общаться со специалистом можно на любом удобном устройстве.

Читайте также: Кабмин расширил перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке

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