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Кабмин расширил перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке
Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Кабмин расширил перечень госуслуг, которые можно получить без привязки к прописке

Виктория Родимкина

Общество

Правительство РФ расширило список госуслуг, которые граждане смогут получать без привязки к прописке. Об этом сообщается на сайте кабинета министров в пятницу, 26 февраля.

В перечень услуг, которые можно получить в любом МФЦ, включили еще шесть позиций. Так, граждане смогут обращаться за справками об инвалидности, выписками из государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Помимо этого, россияне смогут обратиться в Пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счете и подать заявление на парковку в специальных местах для водителей-инвалидов.

Юридические лица теперь могут запрашивать у Ростехнадзора аттестацию по вопросам промышленной безопасности и обращаться за разрешением на международную перевозку опасных грузов в Ространснадзор.

Новое распоряжение позволит гражданам более комфортно взаимодействовать с органами власти. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, добавили в пресс-службе правительства.

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госуслугиКабмин РФМихаил Мишустин
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