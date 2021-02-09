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Кабмин прокомментировал сообщения о «новом» пакете соцподдержки
Фото: moscow-live.ru

Кабмин прокомментировал сообщения о «новом» пакете соцподдержки

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство России прокомментировало сообщения СМИ о якобы новом пакете социальной поддержки на сумму не менее 6,7 миллиарда долларов, который на данный момент находится на рассмотрении.

Кабмин назвал заботу о благополучии россиян основной задачей правительства РФ. Отмечается, что этой задаче уделяется особое внимание.

— Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан. Она тесно связана с национальными целями развития страны, сформулированными президентом, — передает сообщение РИА Новости.

В правительстве добавили, что для граждан ежегодно реализуется целый ряд социальных мер. Они включают различные выплаты, льготы, содействие в переобучении и трудоустройстве.

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