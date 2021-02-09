«Согреет в любой холод»: дептранс посоветовал москвичам перемещаться на метро в морозы
Бизнес-площадка для малых инновационных компаний появится в Зеленограде
Почти 40 столичных поликлиник получат новое медицинское оборудование
Строительство трех развязок на МКАД начнется до конца марта
Кинолог дал рекомендации по уходу за собаками в зимний период
ЕС принял заявку на регистрацию российской вакцины «Спутник V»
Кабмин РФ продлил упрощенный порядок назначения инвалидности
Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает упрощенный порядок назначения инвалидности до 1 октября 2021 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина во вторник, 9 февраля.
Упрощенный порядок подразумевает автоматическое продление ранее назначенной инвалидности на следующие полгода. Кроме того, временный порядок помогает присваивать инвалидность без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы. Все нужные документы автоматически поступают в систему электронного межведомственного взаимодействия.
Помимо этого, в новом постановлении также есть изменения. Теперь гражданам, впервые оформляющим инвалидность, можно будет избежать дополнительных обследований.
Читайте также: Москвичи могут получить компенсацию на приобретение технических средств реабилитации