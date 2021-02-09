Кабмин РФ продлил упрощенный порядок назначения инвалидности

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Помимо этого, в новом постановлении также есть изменения. Теперь гражданам, впервые оформляющим инвалидность, можно будет избежать дополнительных обследований.

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