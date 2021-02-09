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Кабмин РФ продлил упрощенный порядок назначения инвалидности
Фото: pixabay.com

Кабмин РФ продлил упрощенный порядок назначения инвалидности

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает упрощенный порядок назначения инвалидности до 1 октября 2021 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина во вторник, 9 февраля.

Упрощенный порядок подразумевает автоматическое продление ранее назначенной инвалидности на следующие полгода. Кроме того, временный порядок помогает присваивать инвалидность без личного обращения человека в бюро медико-социальной экспертизы. Все нужные документы автоматически поступают в систему электронного межведомственного взаимодействия.

Помимо этого, в новом постановлении также есть изменения. Теперь гражданам, впервые оформляющим инвалидность, можно будет избежать дополнительных обследований.

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люди с инвалидностьюКабмин РФМихаил Мишустин
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