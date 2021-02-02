Москвичи могут получить компенсацию на приобретение технических средств реабилитации

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Горожане смогут получить компенсацию на приобретение технического средства реабилитации, заполнив онлайн-форму на официальном портале мэра Москвы. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и защиты населения.

Уточняется, что подать заявление можно на приобретение таких средств реабилитации, как прикроватный столик, стул для ванны и душа, сиденье для ванны, ступеньку для ванны, насадку на унитаз, а также доски для ванны и для пересаживания.

Компенсацию назначают на основании рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). Кроме того, благодаря оптимизации срок выплаты не увеличивается, а срок принятия решения о выплате уменьшается.

В личном кабинете портала госуслуг столицы горожанин с инвалидностью или родитель ребенка с инвалидностью могут подать заявление на получение услуги. Для этого нужно заполнить интерактивную форму заявления с прикреплением электронной копии документа, который содержит информацию о месте жительства взрослого или ребенка с инвалидностью.

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