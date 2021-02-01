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Социальные пособия в России увеличат на 4,9 процента с 1 февраля
Фото: АГН«Москва»

Социальные пособия в России увеличат на 4,9 процента с 1 февраля

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Некоторые социальные пособия в России с 1 февраля вырастут на 4,9 процента. Речь идет о выплатах инвалидам, ветеранам боевых действий, людям, подвергшихся радиации, и гражданам, пострадавшим на производстве.

Помимо этого будут проиндексированы детские пособия — выплаты при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, которые встали на учет на ранних сроках беременности. Так, единовременное пособие при рождении ребенка увеличится с 18 004 рублей до 18 886 рублей.

Также увеличится размер пособий, которые выплачивают Героям СССР и России, Героям труда России.

В РФ установлен порядок индексации социальных выплат. Это происходит один раз в год с 1 февраля, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава правительства России Михаил Мишустин подписал указ об индексации федеральных социальных пособий.

Читайте также: Кабмин проиндексировал выплаты военным и сотрудникам органов исполнительной власти

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