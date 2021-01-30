Постановление об индексации федеральных социальных пособий подписали в России

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В правительстве России подписали постановление об индексации федеральных социальных пособий. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров РФ в субботу, 30 января.

Соответствующий документ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

В пресс-службе пояснили, что с 1 февраля размер соцпособий увеличится на 4,9 процента.

— Речь в том числе идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми, — уточнили в правительстве.

В числе выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, а также пособие, которое выплачивают каждый месяц по уходу за ребенком.

В РФ с 2018 года был установлен единый порядок индексации социальных выплат. Их производят с 1 февраля в соответствии с фактическим индексом потребительских цен за предыдущий год, говорится на сайте кабмина.

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