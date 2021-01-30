Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Кабмин проиндексировал выплаты военным и сотрудникам органов исполнительной власти
Фото: Правительство РФ

Кабмин проиндексировал выплаты военным и сотрудникам органов исполнительной власти

Анастасия Колоскова

Общество

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации отдельных выплат военным и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», осуществить индексацию с применением коэффициента 1,037 проиндексированных в соответствии с постановлением правительства РФ от 27 января 2020 года № 49 «Об индексации в 2020 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы», — говорится в документе.

Так, индексация коснется страховых выплат для военнослужащих, призывников на военные сборы, представителей органов внутренних дел, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, нацгвардии РФ и органов принудительного исполнения РФ.

Также будут проиндексированы единовременные пособия для полицейских, военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти и ежемесячные денежные компенсации военнослужащим.

Читайте также: Постановление об индексации федеральных социальных пособий подписали в России

Военнослужащие РФКабмин РФМихаил Мишустин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не откладывайте жизнь на потом

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспорт работает в полную силу

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Внимай главному

Все мнения
О проекте