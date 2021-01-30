Кабмин проиндексировал выплаты военным и сотрудникам органов исполнительной власти

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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об индексации отдельных выплат военным и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

— Исходя из уровня инфляции, установленного Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», осуществить индексацию с применением коэффициента 1,037 проиндексированных в соответствии с постановлением правительства РФ от 27 января 2020 года № 49 «Об индексации в 2020 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы», — говорится в документе.

Так, индексация коснется страховых выплат для военнослужащих, призывников на военные сборы, представителей органов внутренних дел, противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, нацгвардии РФ и органов принудительного исполнения РФ.

Также будут проиндексированы единовременные пособия для полицейских, военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти и ежемесячные денежные компенсации военнослужащим.

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