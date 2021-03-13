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Проект Вороновского госпиталя выдвинули на международную премию MIPIM Awards
Фото: Пресс-служба Мосинжпроекта

Проект Вороновского госпиталя выдвинули на международную премию MIPIM Awards

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, поселение Вороновское, квартал № 10 Карта всех событий

Проект инфекционного госпиталя в поселении Вороновском номинирован на международную архитектурную премию MIPIM Awards. Об этом в субботу, 13 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Символично, что именно в это время год назад мы приступили к строительству инфекционного госпиталя. Он возведен в рекордные для такого объекта сроки — за 37 дней. Необходимость и значимость госпиталя в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции сложно недооценить, — рассказал Андрей Бочкарев.

Проект будет участвовать в номинации «Лучший проект в области здравоохранения». Больница возводилась усилиями 11 тысяч строителей и 1500 единиц техники. Результаты конкурса объявят осенью этого года в рамках международной инвестиционной выставки недвижимости MIPIM во Франции.

Больница в Вороновском начала прием пациентов с коронавирусом в апреле 2020 года, для ее персонала неподалеку было построено общежитие. Она будет работать на постоянной основе в составе ГКБ № 68 имени В. П. Демихова.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что парк «Зарядье» с концертным залом получил в 2019 году специальный приз жюри этой премии, спустя год Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой победил в номинации «Лучший объект спортивного и культурного назначения».

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