Горожанам рассказали, как в Москве оказывают инновационную помощь младенцам с болезнями почек

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Россия, Москва, Шмитовский проезд, 29с1 Карта всех событий

Центр неонатальной нефрологии и диализа на базе Детской больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского активно использует все современные методы заместительной почечной терапии для новорожденных: перитонеальный диализ, продолжительный вено-венозный гемодиализ и гемофильтрацию. По статистике, каждый пятый младенец в отделении реанимации имеет нарушение функций почек.

В прошлом году в этом центре наблюдались 119 новорожденных. Для 73 малышей была применена консервативная терапия — без применения диализа, а 46 детей получали заместительную почечную терапию — с применением диализа. При этом 70 процентов маленьких пациентов были недоношенными. Терапию осуществляют круглосуточно вплоть до периода восстановления функции почек. Отмечается, что самый маленький пациент больницы весил при рождении всего 475 граммов. Врачи смогли оказать всю необходимую помощь.

Благодаря применяемым инновационным подходам дети получают возможность выздоровления. После того как состояние пациента стабилизируется, его переводят в Больницу № 9 имени Г. Н. Сперанского, где он проходит весь цикл лечения для восстановления функции почек.

Помимо этого, в центре есть программа катамнеза с мультидисциплинарным подходом, которая позволяет также проводить консультации и следить за состоянием пациентов. В программе участвуют неврологи, нефрологи, педиатры, офтальмологи, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики. Благодаря новым методам лечения специалисты центра могут разрабатывать новые технологии и находить новые методы исследований.

Сотрудники центра проводят телемедицинские консультации для многих регионов России, сообщается на официальной сайте мэра Москвы.

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