Робот-хирург помог московским врачам удалить редкую патологию у пациента

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Россия, Москва, улица Лобачевского, 42с1 Карта всех событий

Хирурги Городской клинической больницы № 31 в Москве успешно удалили крупную кисту с помощью робота Da Vinci. Операции подобного рода нечасто проводятся в медицинской практике. В столичной больнице № 31 она и вовсе прошла впервые.

Киста находилась в семенном пузырьке 19-летнего пациента. Он был госпитализирован с сильной болью внизу живота в январе этого года. Врачи обнаружили у него в области паха заполненное жидкостью образование размером десять на пять сантиметров. У молодого человека также отсутствовала одна почка. После обследований был поставлен диагноз «синдром Циннера». Это очень редкая врожденная аномалия, которая может привести к бесплодию. Всего в медицине описано около 100 случаев этого заболевания.

На консилиуме врачи приняли решение провести операцию с помощью роботизированного комплекса Da Vinci.

— Решение оперировать с помощью робота Da Vinci было принято из-за опасного расположения кисты — она находилась прямо на наружной подвздошной вене. В процессе операции нам было необходимо очень точно отделить образование от вены, не задев ее. Для такой задачи лучше других подходят «руки» робота, — рассказывает заведующий первым хирургическим отделением больницы № 31 Игорь Андрейцев.

Наличие робота позволяет провести операцию с минимальной кровопотерей, благодаря чему пациента смогли выписать домой под наблюдение врачей уже на шестой день, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Da Vinci используется для выполнения высокоточных хирургических операций без больших наружных разрезов. Помимо больницы № 31, в Москве его используют в Боткинской больнице, Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова и в Городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого.

Читайте также: Врачи столичной больницы № 13 начали лечить суставы при помощи клеточных технологий