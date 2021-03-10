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Врачи столичной больницы № 13 начали лечить суставы при помощи клеточных технологий
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Врачи столичной больницы № 13 начали лечить суставы при помощи клеточных технологий

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Велозаводская улица, 1/1с1 Карта всех событий

В Городской клинической больнице № 13 в Москве начали лечить суставы с помощью клеточных технологий. Инновационные методики стали эффективной альтернативой операционному вмешательству.

Процедуры проводятся в новом травматологическом отделении № 2, которое открыли в 2021 году. Такое лечение назначают пациентам, у которых обнаружили дефекты хрящей, травматические повреждения капсульно-связочного аппарата, а также воспалительные и дегенеративные процессы в нем.

Так, специалисты применяют два метода. Первый — использование стволовых клеток собственной жировой ткани пациента. Сначала медик делает забор ткани и выделяет клеточный продукт, обладающий мощным регенераторным действием, а потом вводит клетки в поврежденный сустав. Второй способ — лечение плазмой собственной крови пациента. Необходимо от трех до пяти инъекций, чтобы пациент полностью вылечился.

По словам главного врача Городской клинической больницы № 13 Сергея Аракелова, обе процедуры проводятся бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. На данный момент лечение прошли свыше 100 горожан, передает официальный портал мэра Москвы.

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