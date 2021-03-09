Москвичам рассказали, как поддержать здоровье спины ребенка

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Чтобы с позвоночником и спиной ребенка было все в порядке, необходимо придерживаться элементарных предписаний. Об этом во вторник, 9 марта, сообщила заместитель директора по медицинской части Реабилитационно-образовательного центра № 76, подведомственного столичному Департаменту труда и соцзащиты, Ольга Пыжевская.

По ее словам, юным гражданам необходимо вести здоровый образ жизни, а также питаться овощами, фруктами, заниматься спортом и гулять на свежем воздухе.

— Профилактика сколиоза у детей начинается с физической активности, которая укрепляет мышечный корсет и дает возможность сохранить правильное положение позвонков. Не стоит забывать и про еду: только правильное питание обеспечивает нормальный обмен веществ в организме, что, в свою очередь, дает возможность сохранить анатомическую структуру позвоночника, — уточнила специалист.

Кроме того, своевременный сон также поможет восстановить силы и поддержать здоровье спины. Так, в комнате не должно быть слишком жарко, лучше зашторить окна, чтобы свет не мешал засыпать. Для сна лучше всего выбрать ортопедический матрас, который повторяет все естественные изгибы позвоночника и позволяет ему находиться в правильном положении.

Также эксперт рекомендовала следить за осанкой ребенка, когда он сидит за столом. Необходимо убедиться, что нагрузка на позвоночник равномерна, если юнец носит рюкзак или портфель. Кроме того, стоит подбирать стул и стол по росту детей, а также приобретать правильную обувь.

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