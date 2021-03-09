Врач-остеопат рассказал, как избавиться от болей в спине

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Хронические боли в опорно-двигательном аппарате являются второй по распространенности в мире проблемой, связанной со здоровьем. Они уступают только простудам. Однако защититься и избавиться от болей в спине несложно. Для этого можно заняться ходьбой с палками. Такой совет в эфире «Радио 1» дал врач-остеопат, доктор медицинских наук, член Российской остеопатической ассоциации Владимир Фролов.

— Самая главная привычка, избавляющая от боли в спине, это занятие физкультурой. На сегодняшний день продолжает победное шествие во всем мире так называемая северная ходьба, которую ошибочно называют скандинавской. Вот это самый оптимальный, абсолютно нетравматичный, очень хороший вариант, — отметил врач.

Он объяснил, что таким образом тренируются опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистая система. По его словам, это и профилактика, и лечение организма. При этом он подчеркнул, что лучше всего начинать заниматься под присмотром тренера.

— Нужно провести хотя бы две–три тренировки с очень хорошим инструктором. Потому что, к сожалению, некоторые пытаются делать самостоятельно, а это неправильно. Несколько тренировок со специалистом — это и по времени, и по финансам небольшие затраты. И это необходимо, — подчеркнул остеопат.

Он также добавил, что плохо, если человек борется с подобным видом боли с помощью анальгетиков. Болевыми ощущениями организм «говорит», что что-то идет не так. Как пояснил эксперт, анальгетик снижает чувство боли, из-за этого нагрузка возрастает, а болезнь прогрессирует.

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