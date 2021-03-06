Врач Ескова перечислила опасные болезни, о которых может сигнализировать онемение рук и ног

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Онемение рук и ног может быть симптомом серьезных болезней. Об этом сообщила врач-терапевт Ирина Ескова.

Она уточнила, что нередко человек испытывает онемение конечностей после того, когда долго стоит или сидит в неудобной позе. Это происходит из-за сдавливания нервных волокон. Однако стоит насторожиться, если синдром не прекращается после перемены позы и онемение случается часто. Такие признаки могут указывать на то, что пора обратиться к специалисту.

— Так, при сахарном диабете, рассеянном склерозе, при ревматоидном артрите развивается нейропатия — когда страдают нервные корешки. Она может быть обусловлена чрезмерным употреблением алкоголя. При нейропатии поражаются и верхние, и нижние конечности, и страдают обе конечности, — пояснила врач.

Помимо этого, онемение конечностей может возникать при таких болезнях артериальных сосудов рук и ног, как облитерирующий эндартериит и болезнь Рейно, последняя чаще всего характеризуется поражением пальцев.

— При выходе на холод пальцы становятся синими. Если не лечить, может развиться гангрена, — цитирует Ескову Пятый канал.

Она добавила, что симптом может появляться при заболеваниях позвоночника, таких как межпозвонковая грыжа, остеохондроз, сужение спинномозгового канала или опухоли. В таких случаях человек испытывает также мурашки и боли в спине. Кроме этого, онемение конечностей может возникать при герпесе, вирусе иммунодефицита, а также гипертонических кризах, отметила врач.

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