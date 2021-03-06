Врач-терапевт Карякина объяснила, при какой температуре нужно пить жаропонижающее

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Врач-терапевт высшей категории Елена Карякина рассказала, при какой температуре стоит принять жаропонижающее, а когда ее сбивать не нужно.

Она напомнила, что температура — это защитная реакция организма при борьбе с чужеродными вирусами и бактериями, поэтому температуру 38 и 38,5 градуса сбивать не нужно. Облегчить неприятные ощущения от жара, по ее словам, поможет чай с малиной.

— Это не продлится долго. Конечно, все зависит от индивидуальной реакции организма, но все-таки постарайтесь перетерпеть эти моменты. Если все-таки вы совсем плохо себя чувствуете, принимайте широко известный жаропонижающий препарат, — цитирует Карякину «Звезда».

Она отметила, что мужчины обычно хуже переносят повышение температуры, чем женщины, однако реакция организма индивидуальна.

Врач уточнила, что очень сильная головная боль может сигнализировать о серьезной инфекции, поэтому в таком случае нужно не принимать жаропонижающее, а обратиться за медицинской помощью.

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