Врачи рассказали, какие обследования нужно пройти вылечившимся от COVID-19

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Переболевшие коронавирусом должны обследовать сердце и легкие, а также посетить невролога и эндокринолога. Об этом рассказали врач-терапевт и физиотерапевт Кирилл Белан, врач-эндокринолог Юрий Потешкин и другие специалисты.

Одним из осложнений коронавируса является миокардит. Симптомами воспалительного процесса в сердце являются: слабость, кашель, отеки и боли в самом сердце. По словам врачей, пациенту необходимо пройти обследование и начать лечение, чтобы не допустить развития сердечной недостаточности.

Коронавирус также может привести к образованию тромбов или к гиперкоагуляции. Белан утверждает, что заболевание приводит к ухудшению кровоснабжения, из-за чего начинается отдышка или могут развиться неврологические расстройства.

— Чтобы оценить состояние гемостаза, назначается коагулограмма, включающая D-димер — маркер тромбообразования, — пояснил Белан.

После коронавируса также существует риск развития диабета. Симптомами заболевания может стать ухудшение зрения и снижение веса. В данном случае стоит обратиться к эндокринологу.

— При вирусной инфекции повышается инсулинорезистентность, которая вместе с изоляцией и сопряженными с ней нерацио­нальным питанием и малоподвижным образом жизни повышает риск, — отметил Юрий Потешкин.

Врач-терапевт и пульмонолог Владимир Бекетов уточнил, что коронавирус также может спровоцировать фиброзные изменения в легких. Для их восстановления стоит обратиться к врачу, который назначит массаж и дыхательную гимнастику, сообщает «Аргументы и факты».

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