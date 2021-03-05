Смертность от коронавируса в России снизилась за январь почти на десять процентов

Фото: Правительство РФ

Количество смертей от новой коронавирусной инфекции снизилось в России на 9,5 процента в январе по сравнению с декабрем 2020 года. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Уровень прироста смертности за январь, если учитывать случаи с подтвержденными случаями COVID-19, составляет 47 процентов, передает ее слова РИА Новости.

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