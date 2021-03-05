Итальянские ученые выявили новые последствия COVID-19
Медики из Италии выяснили, что у людей, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, часто развивается эктазия слюнных желез. В этом состоянии слюнные железы опухают, в них также открыты протоки, но отделение гноя не происходит, сообщили на официальном сайте РЕН ТВ.
Ученые отследили состояние полости рта у 122 переболевших коронавирусом спустя 100 дней после выписки. У 83,9 процента перенесших COVID-19 развились осложнения. У 43 процентов зафиксировали эктазию слюнных желез. Также были обнаружены аномалии височно-нижнечелюстного сустава, лицевая боль, а также слабость жевательных мышц.
Исследователи сделали вывод, что осложнения в полости рта после COVID-19 могут быть вызваны не только активностью вируса, но и употреблением антибиотиков во время острой фазы заболевания.
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